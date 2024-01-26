نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوليان مور بطلة أول فيلم باللغة الإنجليزية لـ "بيدرو ألمودوفار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك النجمة جوليان مور في بطولة عمل سينمائي جديد سيكون من اخراج المخرج الكبير بيدرو المودوفار، ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد، سيكون أول مشروع سينمائي باللغة الانجليزية لبيدرو ألبمودوفار، وستشارك في بطولته تيلدا سوينتون.

وسبق أن احتفلت النجمة جوليان مور بالعرض الخاص للفيلم الجديد Sharper في احتفالية كبيرة في العاصمة الإنجليزية لندن، ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي اقيم في قاعة العرض السينمائي BFI Southbank.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Sharper، هو أحدث الأعمال السينمائية للنجمة جوليان مور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار.

والفيلم يضم في بطولته النجم سباستيان ستان الذي يجسد دور باسم ماكس، وجوليان مول التي تجسد شخصية باسم مادلين هويز، وبريانا ميدلتون التي تجسد شخصية ساندرا وأيضا يشارك في بطولة الفيلم جاستيس سميث الذي يجسد شخصية باسم توم، ونجم هوليوود القدير جون ليثغو الذي يجسد شخصية باسم ريتشارد هوبز، ودارين جولدستاين الذي يجسد شخصية باسم برادوك، ولوسي تايلور التي تجسد شخصية باسم فالاريا.

جديد هوليوود

وضمن أحدث الأخبار الجديدة في هوليوود، انضمام النجم الكبير سيلفستر ستالون لعالم تليفزيون الواقع، بعد مسيرة فنية حافلة في مجال اعمال السينما والدراما، يستعد النجم سيلفستر ستالون لخوض تجربته الأولى في عالم تليفزيون الواقع عبر هذا المسلسل الجديد.

وسيشارك في المسلسل افراد اسرة ستالون، زوجته جينفر فالفين البالغة من العمر 54 عام، وبناته، صوفيا البالغة من العمر 26 عام، وسيستاين البالغة من العمر 24 عام، وسكارليت البالغة من العمر 20 عام.