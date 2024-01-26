محمد هنيدي يتصدر تريند جوجل لهذا السبب!

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد هنيدي تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لإنتشار أنباء حول حصوله على الجنسية السعودية، وعودة تجربة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية،

حيث أعلن الفنان محمد هنيدي عن حصوله بالجنسية السعودية وجواز سفر السعودي، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وأرفق هنيدي بالمنشور تعليقًا قال فيه: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

محمد هنيدي يقدم الشكر لهؤلاء الأشخاص

وأضاف:"شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

وتابع:" بالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

تعليق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ

علق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: "اهلًا بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني".

ليرد هنيدي قائلا: "ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية.. احنا جاهزين يابوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني".

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم مرعي البريمو، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.