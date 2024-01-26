بعد تصدره التريند.. تفاصيل رفض محمد هنيدي العمل مع عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي، تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلن أمس عن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا.





تفاصيل رفض محمد هنيدي العمل مع الزعيم





تحدث الفنان محمد هنيدي عن رفضه أحد الأعمال مع الزعيم عادل امام، حيث أكد أن الفيلم عُرض عليه بعد نجاح "بخيت وعديلة"، لكنه وجد أن الدور لا يناسبه.





وروى هنيدي أنه ذهب إلى عادل إمام وسأله قائلًا: "أستاذ عادل.. لو في دور حضرتك مش حابه، هتعمله؟"، فأجابه عادل إمام قائلًا: "لا طبعا".

فما كان من هنيدي إلا أن أخبره أن الدور لا يعجبه، وهو ما تقبله عادل إمام بصدر رحب، حسب هنيدي.

وأكد هنيدي أن العلاقة بينهما استمرت جيدة للغاية بعد هذا الموقف، مشيرًا إلى كونه يرتب من أجل الذهاب إلى "الزعيم" والجلوس معه قريبًا من أجل الاطمئنان عليه.





أحدث أعمال محمد هنيدي



ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.





آخر أعمال محمد هنيدي

يعد فيلم "مرعي البريمو" من آخر أعمال النجم محمد هنيدي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف المفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.



وشارك في بطولة فيلم "مرعي البريمو" كل من محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى ابو سريع، والعمل من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج سعيد حامد.