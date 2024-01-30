نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان سليمان لـ "دوت الخليج الفني": أبذل قصارى جهدي في أعمالي.. وأراهن علي نجاح مسلسل "جولة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنان حنان سليمان كواليس شخصيتها في مسلسل "جولة أخيرة" للفنان أحمد السقا، الذي يتم عرضة حاليا عبر منصة شاهد VIP.

وأعربت حنان سليمان في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني "عن سعادتها للمشاركة في مسلسل "جولة أخيرة"، كما عبرت عن تقديرها للتعاون مع الفنان صفاء الطوخي.

وقالت إنها شاركت في مشهد يجمعها بمجموعة من الفنانين، في مقدمتهم النجم أحمد السقا، ومن المقرر عرضة خلال الحلقات المقبلة، وأكدت أنها تعتبر إجهاد المخرجة مريم أحمدي سببًا يجعلها تراهن على نجاح هذا العمل.

حنان سليمان: لم تواجهني أي صعوبات خلال المسلسل

وأوضحت حنان سليمان أنها لم تواجه أي صعوبات خلال تصوير مسلسل "جولة أخيرة" مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها في تقديم جميع أدوارها بجد وإتقان، دون تقصير.

حنان سليمان: إجهاد المخرجة مريم أحمدي في المسلسل هو سبب إنضمامي له

وعن تعاونها مع المخرجة مريم أحمدي قالت حنان سليمان: أن إجهاد المخرجة في المسلسل كان الدافع الرئيسي وراء قبولي للدور، حيث حكت لها أبعاد كبيرة ومتنوعة تفوقت عن الورقة السينمائية وكانت متجسدة في المواقع التصويرية، ولذا أعجبت به كثيرًا، مع تأكيدها على بساطة دورها واهتمامها بأبعاده، مؤكدا ان المخرجة مريم أحمدي تعد مكسبًا كبيرًا بالنسبة لها.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل “جولة أخيرة” ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».