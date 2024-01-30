بسبب موت جنينها المتكرر.. مني زكي تتسبب في تأخير عرض فيلم "رحلة 404" في موعده

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" برفقة أبطال فيلم "رحلة 404" مع الإعلامية إسعاد يونس التي يتم عرضة عبر شاشة dmc.

وتحدثت منى زكي عن استلامها للسيناريو الذي قدمه لها هاني خليفة في عام 2013، مشيدة بالورقة التي قدمها لها وتعجبت من الفلسفة التي احتواها، وفي ذلك الوقت كان المؤلف محمد رجاء حديثًا، وأعربت عن سعادتها بالتعاون بهذا السياق.

مني زكي: "رحلة 404" حدوتة مختلفة ولكن فلسفته قريبة من الناس

وأشارت منى زكي إلى أنها كانت حاملًا بابنها الأوسط في ذلك الوقت، وأن تنفيذ المشروع تأخر بسبب البحث عن شركة إنتاج تقدر قيمة السيناريو، مؤكدة أن الورقة جميلة جدًا ولكنها تخشى أن لا تكون قريبة كافية من الجمهور، معتبرة القصة فعلًا فريدة ولكن قابلة للتفاعل من قبل الجماهير بفضل الفلسفة الرائعة التي تحملها.

وأكملت: "في ذلك الوقت، أخبرت هاني خليفة بحملي، وعلى الرغم من إيجابيته، أخبرته أن الحمل كان مصحوبًا بعدة فقدانات سابقة، قررنا التوقف في البداية، ولكن بعد فترة من التردد، قررنا أن نلتزم بالمشروع لأننا رأينا فيه فرصة فريدة، استمرت الرحلة حتى قرر محمد حفظي الانخراط في مجال الإنتاج، ومن هنا بدأت الرحلة الفعلية".

يعد فيلم "رحلة 404" إضافة قوية إلى مسيرة منى زكي الناجحة، ويؤكد مرة أخرى أنها واحدة من أبرز وجوه السينما العربية، ومن المقرر طرحه بدور العرض العربية يوم 1 فبراير، وهذا يعكس النجاح الكبير الذي حققه الفيلم.

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.