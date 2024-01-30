انت الأن تتابع خبر مفاجئآت جديدة .. نادر صعب يبث تسجيلات جديدة لريهام سعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بث طبيب التجميل اللبناني، الدكتور نادر صعب، عبر حسابه في منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو جديداً ردّ فيه على الادعاءات التي وجّهتها ضده الإعلامية والممثلة المصرية ريهام سعيد، بتشوه وجهها بعد خضوعها لعملية تجميلية في عيادته.



وتحت عنوان: "توضيح من الدكتور نادر صعب - قبل وبعد"، قال خبير التجميل موجهاً حديثه للإعلامية المصرية: حضرتك جئت إلي لتصليح الوجه وشد كامل العنق والحنك والخدود، لأنك كنت خاضعة لعمليات سابقة.



وأكّد صعب أنه شرح لريهام سعيد وقدّم لها المعلومات التي يجب عليها معرفتها كافة، قبل إجراء العملية التي أجراها لها حسب الشروط وأن ذلك موثقاً بالصوت والصورة، وأنها قامت بيديها تصوير النتيجة التي سعت إليها.



وأضاف أثناء عرضه صوراً من زيارة ريهام سعيد لعيادته وصوراً أخرى تظهر الحوار الذي جرى بينهما قبل وبعد العملية... "فعلتي ذلك كي تتخلصي من الدهون ليس كما أنت مقتنعة ومتصورة بالفيلتر".



وبث صعب حديثاً لريهام سعيد التي اتهمته بتشويه وجهها تقول فيه "كلنا نستخدم فيلترز في الكاميرات لأنه عندنا كرمشة طول الوقت.. أنا عندي كرمشة هنا فظيعة، تحت العين، هي مشكلتي الأساسية، نفسي يبقى عندي فلتر طبيعي".



وأضافت ريهام، في الفيديو الذي بثه الدكتور صعب على صفحته الرسمية في منصة "انستغرام": بضحك لأنهم يسمونني بالمذيعة الحزينة.



وعاد خبير التجميل اللبناني ليؤكد أن عملية شد الوجه لا تظهر نتيجها في اليوم التالي من إجراء العملية، فإن ذلك يرتبط بالملف الطبي والتاريخ التجميلي للشخص، وشرحت لك ذلك.



وتابع: إذا كان هناك دهون كما هو الحال لدى السيدة ريهام باعترافها حول العيون، وهنا عرض مقطعاً تتحدث فيه الإعلامية المصرية عن مشكلة طبية تعرضت لها، ما أدى إلى إصابتها بتورم حتى أن "تحت عيني باظ" على حد قولها. وتابعت: نحفت 12 كيلوغرام وحملت وخلفت وشعرت أن وجهي ليس لي، وكرهت الفيلرز، وشكلي المنفخ لم أعد أقبل به نهائياً .