نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام: لقب الزعيم الصغير مسؤوليه كبيرة.. ووالدي مبسوط بنجاحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محمد إمام حالة من النشاط الفني الملحوظ، وخاصةً بعد نجاح فيلمه "أبو نسب"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المصرية والعربية.

تصريحات محمد إمام

وتحدث محمد إمام في تصريحات تلفزيونية عن مدى سعادته بنجاح فيلمه أبو نسب، وعند سؤاله عن مدى رضاء الزعيم عن أعماله قال:" والدي مبسوط بنجاحي، ولما لقبوني بلقب الزعيم الصغير في الأول اتخضيت لأنها مسؤولية كبيرة ويارب أكون قدها".

الزعيم ونجله

وعند سؤاله عن وضع الزعيم الصحي وعن الشائعات التي تطارده قال:" الزعيم كويس ويستمتع بوقته مع الأحفاد، احنا هنخبيه ليه دي فترة راحته ويقضيها براحته والناس بتزوره في البيت عادي، الزعيم خلال مشواره الفني عمل اللى ميتعملش ومن حقه يرتاح".

محمد إمام يخوض السباق الرمضاني بـ كوبرا

وفي سياق آخر، يخوض محمد إمام السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "كوبرا"، وقام بنشر البوستر الدعائي الدعائي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: توكلنا على الله،مسلسل “كوبرا رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله، تأليف أحمد أبو زيد، إخراج أحمد شفيق، على قنوات MBC”.

ويظهر محمد إمام خلال أحداث مسلسل "كوبرا" بدور رجل "ابن بلد"، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي، ويقع في خطأ ما بعد اضطرار الظروف لذلك الطريق، ومن ثم يحاول الدفاع عن الصح.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن يعرض حاليًا لمحمد إمام أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم “أبو نسب” والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، وتدور قصته في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب



ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.