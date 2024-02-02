نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر صبا مبارك التريند.. تفاصيل عملها المقبل مع نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة صبا مبارك محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهورها ضيفة على برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع عبر قناة ON الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي.





تفاصيل مسلسل “موعد مع الماضي”

تستعد الفنانة صبا مبارك لعرض أحدث أعمالها الدرامية “موعد مع الماضي” بالتعاون مع النجوم أسر ياسين، على نتفليكس، خلال الأيام المقبلة.





ويتكون مسلسل موعد مع الماضي من 8 حلقات، وتدور قصته شخص يدعي يحيى يسعي للانتقام لمقتل شقيقته نادية، حيث يتناول ذلكالأمر وإثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي.





أبطال مسلسل موعد مع الماضي





مسلسل موعد مع الماضي بطولة آسر ياسين ومحمود حميدة وصبا مبارك وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمد علاءوتامر نبيل وهدى المفتي، المسلسل من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري.





أعمال تعرض لصبا مبارك





ويعرض حاليًا لـ صبا مبارك بجميع دور العرض، فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

أحداث فيلم “أنف وثلاث عيون"





تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.





أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم “أنف وثلاث عيون” من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهانالشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.





أحدث أعمال صبا مبارك

ويعرض حاليًا لـ صبا مسلسل بين السطور، أحداث مسلسل مقتبسة عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، التيرغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكنتتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تعددحياتها وزواجها.





أبطال مسلسل بين السطور

تضم قائمة أبطال مسلسل بين السطور كل من الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، على الطيب،وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد على، ليلى عز العرب.





آخر أعمال صبا مبارك

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك في مسلسل "ليلة السقوط" وهو مسلسل عراقي بطولة كل من: الفنان طارق لطفي، والفنان باسم ياخور،والفنانة صبا مبارك، والفنانة كندة حنا، والفنان ميلاد يوسف، والفنان ذو الفقار خضر، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج ناجي طعمي وتأليف مجدي صابر.