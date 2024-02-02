نقاش خاص مع صانعات السينما بأسبوع الصورة بالإسكندرية غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت عنوان "نساء خلف الصورة السينمائية: مشاهد وحكايات" تقام غدا السبت الموافق 3 فبراير في تمام الحادية عشرصباحا بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية مناقشة ضمن فعاليات أسبوع الصورة بالإسكندرية بالتعاون مع Her Stories والسفارة الهولندية بمصر بحضور المخرجة ندي رياض وماجي مرجان والمصورة السينمائية هايا خيرت وتدير النقاش المنتجة آية دوارة والتي أشارت أن هذه المناقشة هي النشاط الأول الذي تقوم به Her Story Films عن السيدات في صناعة السينما، حيث ستقوم بمحاورة الصانعات الحضور عن أفلامهم والصورة النمطية للمرأة في الأعمال السينمائية، وماهو المفترض لظهورها، والصورة خلف الكاميرا كيف تكون، وغيرها من التفاصيل.

تفاصيل Her Story Films



وعن فكرة Her Story Films تقول دوارة " هي شركة إنتاج ولكن بمفهوم مختلف اسستها الفنانة مني زكي والناشرة ورائدة العمال مي عبد العظيم والغرض منها إنتاج أفلام تحكي عن المجتمع من وجهه نظر صانعات السينما في المنطقة العربي، وشاركت معاهم وقدمنا أول أنشطة للشركة وهي حاضنة للأفلام بالتعاون مع سفارة هولندا بمصر، وتلك الحاضنة تعمل في تطوير وانتاج عدد من الافلام القصيرة لمخرجات شابات ومع كاتبات مصريات".



وأضافت " الحاضنة تعمل حاليا على تطوير 20 فيلما قصيرا سينضم إليهم فريق عمل ضخم، وهناك مسابقة للـ 20 فيلم التي ستكمل لمرحلة التطوير لاختيار 3 افلا قصيرة منها ليتم إنتاجها تحت مظلة Her Stories.