نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيه في وجه التشابه بين "جولة أخيرة" وفيلم "السلطان" لـ شاروخان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان أشرف عبد الباقي، لأول مرة على تعليقات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تشابه مسلسل "جولة أخيرة" للفنان أحمد السقا مع الفيلم الهندي "سلطان" لنجم بوليوود شاروخان.

أشرف عبد الباقي: "جولة أخيرة" يختلف تمامًا عن فيلم "سلطان"

وقال أشرف عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": " قرأت بالفعل هذا التعليق من خلال السوشيال ميديا ولكن انا ليس لدي علم إطلاقا بالفيلم حتى شاهدته، وتأكدت إنه ليس له علاقة إطلاقا بمسلسل "جولة أخيرة" فقط أنه يتعلق بالحلبة الرياضية التي توجد في ال MMA، ولكن القصة تختلف تماما عن الفيلم، مؤكدا عدم وجود تشابه بين قصة المدرب والاب المصاب بمرض الزهايمر وابنه التي لدية نفس المرض".

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل «جولة أخيرة» نخبة من نجوم الفن ومنهم: الفنان أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».