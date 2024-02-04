في ذكرى وفاة عزت العلايلي.. حكاية اعتقاله بسبب الرئيس جمال عبدالناصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى رحيل الفنان عزت العلايلي، الذي تميزت شخصيته بالحزم والانضباط، والوطنية، وتعددت أعماله الفنية التي لاحصر لها بين السينما والمسرح والتلفزيون، ليرحل عن عالمنا ويترك لجمهوره تاريخ فني حافل ومميز.





سبب إعتقال عزت العلايلي





كان للفنان عزت العلايلي، نشاطًا في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته، إذ شارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أنكان طالبًا، إذ قام بتسجيل اسمه مع محامي للإنضمام للحركات المناهضة للاحتلال.

وفي هذه الأثناء تم الإعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذاالحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال «ناصر»، وقضى عزت العلايلي 21 يومًا في المعتقل.

ماهي آخر أمنية للفنان الراحل عزت العلايلي؟





تمنى العلايلي قبل وفاته المشاركة في عمل سينمائي ضخم يتناول التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوضح كيف يحظي بحب المصريين الذين اختاروه رئيسا لهم، بعد إزاحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وحكى في لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمة الإعلامية إنجي علي، أنه يريد إعادة تقديم مسرحيته الشهيرة "أهلا يا بكوات" وبالفعل تحدث مع وزيرة الثقافة في هذا الأمر، ورحبت بالفكرة.





مشواره الفني





بدأت رحلته الفنية في فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” في عام 1962، ثم ذاعت شهرته وعمل مع العديد من كبار المخرجين وعلى رأسهميوسف شاهين، وصلاح أبو سيف.



وقدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الارض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاحأبو سيف.



وأكمل مسيرته الفنية في بطولة فيلم “ذئاب لا تأكل اللحم”، وتم تصوير الفيلم في دولة الكويت، والفيلم من إخراج سمير خوري.

وقد تم منع هذا الفيلم من العرض في السينما وعلى شاشات التليفزيون، وذلك لظهور الفنانة ناهد شريف عارية تمامًا في أحد مشاهدالفيلم، وهذا ما اعترضت عليه النقابة، حيث أن هذه المشاهد تخدش حياء المشاهدين.



وفاة عزت العلايلي

رحل الفنان القدير عزت العلايلي عن عالمنا يوم 5 فبراير لعام 2021 عن عمر ناهز 87 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن المصري.