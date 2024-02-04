نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أحداث مسلسل 'مليحة' بطولة دياب رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان دياب في مسلسل جديد بعنوان مليحة، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.

أحدث أعمال دياب

ومن ناحية اخري، ينتظر دياب خلال الفترة القادمة عرض فيلم السرب، بطولة أحمد السقا تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، أحمد صلاح حسني، واستغرق تصوير الفيلم ما يقرب من عامين ما بين تحضيره وتصويره، حيث واجه العمل موجة من التأجيلات خلال التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا، وارتباط أبطاله بأكثر من عمل في وقت واحد، ايضا تعاقد على المشاركة كضيف شرف في مسلسل المداح 4، بطولة حماده هلال وفتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مي سليم، رشدي الشامي، محسن محي الدين وآخرين.

آخر أعمال دياب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال دياب هو مسلسل تحت الوصاية، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين، ايضا قدم دياب في موسم الرياض الحالي مسرحية شحاتين أكاديمي، وشارك فيها أيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، كما أنه في الفترة الحالية يواصل التحضير لأكثر من عمل فني آخر سوف يتم الإعلان عن تفاصيلهم خلال الأيام القادمة.