نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا يسري تستعد لطرح أغنية “لو سامحنا” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا يسري البرومو الرسمي لأحدث أعمالها الغنائية “لو سامحنا”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهاتإنستجرام.





وشارت هنا يسري برومو اغنية لوسامحنا عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: “لو سامحنا قريبًا”.

أحدث أعمال الفنانة هنا يسري

يذكر أن طرحت الفنانة الشابة هنا يسري مؤخرًا هو تتر مسلسل "صوت وصورة" الذي يحمل اسم "لسه نفسنا طويل" وقد حقق التترنجاحًا كبيرًا، والتتؤ من كلمات الشاعر تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، إنتاج شركة أروما.





كلمات تتر مسلسل "صوت وصورة"

لسه نَفَسنا طويل

مش مفروشلنا الدُنيا ورد طول طريقنا

فى يوم بِتسعدنا ويوم فيه بتضايقنا

ولولا حبه مِن الأمل معيشينا

و مصبرنا ع اللى ودعنا وفارقنا

أيامنا مهما ضلِمت لازم تنور

ولو لقيتها إتأزميت ع الفرحه دّور

ماتسبيبش روحك ل غرق لو مهما يجرى

عشان فى ُبكرة حاجات كتير أجمل تصور

ويادنيا اهو عايشين

لو نضعف يوم نستقوى يومين

ومفيش حال بيدوم

على كل البنى أدمين

لسه نفسنا طويل

وزمان قالولهالنا الصبر جميل

حانعافِر ونقوم

لو يوم أيامنا تميل

كترت ف بالنا الأسئلة وزادتِ حيرتنا

واقفين بنِتفرج على مشوار حياتنا

وفى غلط بنصلحه وغلط ياخدنا

من إيدنا لنهايه وسكة توهِتنا

حتى الحقيقة ف الزمن ده مزيفينها

وصوت وصورة كُل حاجه مشوهينها

مين اللى ظالِم مين ظلم بتضيع سينينا

على ألف إنّ وشّكِ مالنا مصعبينها ؟

الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه

والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا



