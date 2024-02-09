طرائف وعجائب.. أغرب وسائل المواصلات التي ركبها النجوم والمشاهير (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعتبر وسائل المواصلات وسيلة رئيسية للتنقل في حياة النجوم والمشاهير. ومن بين هؤلاء الأشخاص المشهورين، هناك من يختار وسائل مواصلات فريدة وغريبة تعبر عن ذوقهم الشخصي وثروتهم الكبيرة.



ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء في هذا التقرير، بعض أغرب وسائل المواصلات التي ركبها النجوم والمشاهير.

الحذاء الطائر لـيفينغستون



قد يكون أغرب وسيلة مواصلات استخدمها النجوم هو حذاء ليفينغستون الطائر يعتبر هذا الحذاء نتاج للتكنولوجيا الحديثة والتصميم الابتكاري، حيث يمكن للشخص أن يحلق في الهواء بواسطة هذا الحذاء الذي يعمل بالطاقة الكهربائية.

معلومات عن الحذاء الطائر



فكرة الحذاء الطائر تستند إلى تقنية الطيران الشخصي المعروفة باسم "الحذاء الذكي" أو "الأحذية الطائرة". يتم تجهيز الحذاء بمحركات كهربائية صغيرة وأجنحة قابلة للطي تعمل على توليد الرفع والسماح للشخص بالطيران. يتم التحكم في حركة الحذاء عن طريق استخدام أنظمة توجيه مبتكرة تعتمد على التوازن والتحكم في السرعة.



السيارات المخصصة



بعض النجوم يختارون تعديل سياراتهم بطرق غريبة وفريدة. على سبيل المثال، كان لدى النجم العالمي ويل سميث سيارة من نوع "سيارة الأجرة الصفراء" المعروفة في نيويورك، ولكنه قام بتعديلها بحيث تكون سيارة فاخرة وفريدة من نوعها.



أما النجم الكوميدي والممثل الأمريكي جيم كاري، فقد اشترى سيارة سياحية قديمة وقام بتحويلها إلى سيارة عملاقة بطريقة مرحة وغريبة.

اليخوت الفاخرة



تعتبر اليخوت الفاخرة من وسائل المواصلات الشهيرة التي يستخدمها العديد من النجوم والمشاهير. ولكن بعض النجوم يأخذون ذلك إلى مستوى آخر من الفخامة والغرابة. فمثلًا، يمتلك الممثل الأمريكي جوني ديب يختًا يطلق عليه اسم "فينوم إس إم"، والذي يعتبر واحدًا من أكبر اليخوت الفاخرة في العالم. يتسم هذا اليخت بتصميمه الفريد والمبتكر، ويحتوي على مرافق فاخرة مثل حمام سباحة وصالة للسينما وغرف نوم فاخرة.

الطائرات الخاصة

يمتلك العديد من النجوم والمشاهير طائرات خاصة تعكس ثروتهم وحالتهم الاجتماعية. ومن بين هذه الطائرات الخاصة، يوجد بعض النماذج الغريبة والفريدة. على سبيل المثال، كان لدى المغنية الأمريكية الشهيرة سيلين ديون طائرة خاصة بتصميم فريد يضم غرفة معيشة وغرف نوم وحمامات فاخرة. كما يمتلك الممثل والمنتج الأمريكي جون ترافولتا طائرة خاصة من طراز "بوينغ 707" تحمل اسم "جوتشي"، والفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري.

الدراجات النارية المخصصة



بعض النجوم والمشاهير يتمتعون بشغف لركوب الدراجات النارية، وهم يبذلون قصارى جهدهم لجعل دراجاتهم فريدة وغريبة. مثلًا، يمتلك الممثل الأمريكي براد بيت دراجة نارية معدلة بشكل فريد يشبه تمثال إله هندوسي. وكذلك، يمتلك المغني الشهير جاستن بيبر دراجة نارية مطلية بالذهب.

