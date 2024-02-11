لهذا السبب وئام مجدي تبكي على الهواء

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت الفنانة وئام مجدي خلال لقائها في برنامج الستات مايعرفوش يكذبوا، في حالة من البكاء بعد تذكرها والدها الراحل والصفات التي تشبههما، بجانب الحديث عن فيديوهاتها الشهيرة مع جدتها.

سبب بكاء وئام مجدي على الهواء

وقالت وئام مجدي إن والدها توفي منذ 15 عامًا، وكان محبا للحياة، معلقة: إحنا كنا شبه بعض جدًا في صفات كتير بابا كان بيحب الضحك والهزار والخروج وأنا كذلك، وتعلمت الرومانسية من معاملته لوالدتي.. فيديوهاتي مع جدتي بتكون من غير تحضيرات، وجدتي دائمًا بتسألني على الزواج بتكلمنى في الموضوع 6 مرات في اليوم مثلًا.

أحدث أعمال وئام مجدي

وسبق، صرحت الفنانة وئام مجدي في تصريحات خاصة للفجر الفني بمشاركتها في مسلسل “ الكوبرا” للفنان محمد إمام والذي يتكون من ١٥ حلقة ويختلف إختلافًا تمامًا عن مسلسل “ حالة خاصة” وعن شخصية “ عبير ” في مسلسل “ حالة خاصة”.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يضم مسلسل حالة خاصة عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم: غادة عادل، طه دسوقي، حسن أبو الروس، هاجر السراج، علي السبع، أحمد طارق، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، ودارت أحداثه في 10 حلقات حول نديم شاب محامي مصاب بـ طيف التوحد، ويتمنى أن يعمل في مكتب أماني النجار للمحاماه ويتدرب هناك، وتتطور الأحداث بعد ذلك، استخدم داخل المسلسل أغاني "فرقة المصريين" الذي قد عادت إلى النور من جديد وجعلت الجيل الجديد يبحث عنها ويستمع إليها ويحبها ومنذ سماع تلك الأغنيات في المسلسل أزداد البحث عنها، ومن أبرز الأغاني التي قد استخدمت داخل مسلسل "حالة خاصة" هي أغنية (الشوارع حواديت، لما كان البحر أزرق، أبدا من جديد، مافتش ليه، أوقات أشوف ملامحك، هزني).

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل، ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.



892

894