سبب فرحتي.. أحدث ديو غنائي لأحمد سعد وأصالة نصري في عيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانية "سبب فرحتي"، وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامنًا مع عيد الحب.



الأغنية من المقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.

تفاصيل عن أغنية سبب فرحتي



ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربع المقبل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية إحتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت.

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو

مؤخرا ً أحمد سعد قدم عدة حفلات ناجحة كانت أخرها في دبي بالقرية العالمية وهي الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص.

أحمد سعد يتصدر تريند تويتر



وتصدر أحمد سعد التريند الإسبوع الماضي بعد أن قام بالمشاركة في دعم الإقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لمساندة المرحلة التى يمر بها الإقتصاد وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير.

أحدث أعمال الفنان أحمد سعد

وكانت آخر الأغاني الذي قدمها أحمد سعد أغنية "بعتذرلك"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

يذكر أن أحمد سعد قام مؤخرًا بطرح أحدث أغانيه "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

كما طرح أحمد سعد أغنية "كله فالصو" مع بهاء سلطان وهي الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

أحدث أعمال أصالة

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية أغنية “عايشة حالة”، استكمالًا لنجاح ألبومها "لحقت نفسي"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ليواصل حصد نجاح ألبومها، والأغنية من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد ضياء.

وعلى صعيد آخر، حرصت النجمة أصالة، على إهداء جائزتها في حفل Joy Awards، لكل المطربات المحبات للموسيقى وخاصةً أنغام مؤكدة أنها تكن لها كل الاحترام والتقدير وأن صداقتهما قوية وهناك ذكريات كثيرة تجمعهما، وجاء ذلك بعد أن تصالحا خلال الأيام الماضية.

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية لها:" أهديت جائزتي لـ أنغام لأن إحنا ياما سهرنا للصبح مع بعض، وكمان أهديتها لها ولكل المناضلات والمكافحات والمحبات للموسيقى، والملتزمات به الكيان الكبير الفن اللي ما في أفضل منه"