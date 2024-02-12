رسميًا.. عرض "كوبرا" لـ محمد إمام في رمضان 2024 عبر "Mbc مصر" ومنصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد فترة من الانتظار والتكهنات، تم الإعلان رسميًا على منصة "شاهد" بأن مسلسل "كوبرا" لرمضان 2024، بطولة محمد عادل إمام، سيتم عرض كامل حلقاته. وقد أثار توقف المسلسل لفترات متكررة جدلًا بين المواطنين، إلا أن الإعلان عن عرضه أثنى على القناة وزاد من ترقبهم لاستقباله خلال شهر رمضان، وقد تم نشر البوستر الدعائي للمسلسل لتحفيز الجمهور وإعدادهم للمشاهدة.

وحرصت قناة MBC مصر علي نفي إيقاف عرض مسلسل "كوبرا" وتؤكد على استمرار التصوير بوتيرة متسارعة، وتعلن عن خطط لعرضه خلال موسم رمضان المقبل، وذلك عبر صفحتها الرسمية الخاصة بها على الفيسبوك على أنه لا يوجد أى أخبار تفيد بعدم عرض المسلسل ونوهت على إنه من المقرر أن يتم العمل على عرض المسلسل في خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث كتبت القناة في المنشور الخاص بها، عبر تطبيق الانستجرام،” المنتج عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام مؤكدًا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة”.

أحداث مسلسل كوبرا

ويظهر محمد إمام في العمل بشخصية ميكانيكي سيارات، ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض للعديد من الأزمات، أما محمود البزاويفيجسد شخصية صحفي، بين يظهر أوس أوس بدور الصديق المقرب لـ محمد إمام.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل “كوبرا” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولته كلًا من محمد عادل إمام، محمود البزاوي، أوس أوس، وكان قد انتهى أحمد أبوزيد مؤلف العمل من كتابة 12 حلقة، وبدأ أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير تمهيدًا للإعلان عن انطلاقه قريبًا.