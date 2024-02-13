انت الأن تتابع خبر تطورات الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت إيمان ابنة الفنان إيمان البحر درويش، تطورات حالته الصحية، بعد الأزمة التي تعرض لها في شهر يوليو من العام الماضي، بعدما فاجأت الجمهور بنشر صورة له من على فراش المرض.



وقالت ابنة إيمان البحر درويش في تصريحات لـ القاهرة 24: والدي تعبان وحالته غير مستقرة ويتلقى العلاج.



ورفضت ابنة إيمان البحر درويش، أن تكشف تفاصيل وطبيعة مرض والدها، كما رفضت أن تتحدث عن دور نقابة المهن الموسيقية، وما إذا كانت تواصلت معهم بشأن مرض والدها أم لا.



وكانت ابنة إيمان البحر درويش، نشرت صورة والدها من داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في شهر يوليو عام 2023، وعلقت قائلة: سيذكر التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش .