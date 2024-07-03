البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة والعاملة في محيط ضريح الأغاخان تنجح في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:25 مساءً - نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة والعاملة في محيط ضريح الأغاخان غرب أسوان، في الكشف عن 33 مقبرة عائلية التي لم تكن معروفة من قبل والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية والرومانية، بداخلها أجزاء من مومياوات وبقايا أدوات جنائزية.

وتشير الدراسات التي تمت على بقايا المومياوات إلى أن ما يقرب من 30% أو 40% من الذين دفنوا بهذه المقابر قد ماتوا في سن الشباب أو من حديثي الولادة حتى سن البلوغ، كما ساهمت دراسة المومياوات في معرفة عدد من الأمراض التي كانوا يعانون منها في ذلك الوقت.