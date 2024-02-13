نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. توني ماهر صديق نيللي كريم في "فراولة" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان توني ماهر السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فراولة" مع الفنانة نيللي كريم، وسبق وأعلن عن انضمامه من خلال نشر صورة تجمعه بـ نيللي كريم من الكواليس.



وكشف توني ماهر لـ “دوت الخليج الفني” عن تفاصيل شخصيته في مسلسل فراولة والذي يخوض به السباق الرمضاني، حيث يقدم شخصية تدعى "مشير" وهو صديق لنيللي كريم ويعمل معها.

وعن تجربة العمل مع الفنانة نيللي كريم أوضح إن تجربة العمل معها ممتعة جدًا، حيث أنه سبق وقدم حلقة معها ببرنامج SNL بالعربي مؤكدًا أن العمل بجانبها مريح جدًا.

القائمة الكاملة لمسلسل “فراولة”



يضم العمل عدد من النجوم وهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، لبني ونس، جيلان علاء، إيمان السيد، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، توني ماهر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

قصة مسلسل فراولة



وتلعب نيللي كريم دور فتاة ابنه حارس عقار بمنطقة الزمالك، وهي قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.



آخر أعمال توني ماهر



وفي سياق آخر، شارك توني ماهر مؤخرًا في مسلسل "شغل في العالي"، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج مرقس عادل، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوي، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من ضيوف الشرف