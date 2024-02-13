نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. دنيا عبد العزيز تستأنف تصوير مسلسل المداح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف الفنانة دنيا عبد العزيز تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل المداح الجزء الرابع والذي يحمل إسم "إسطورة العودة"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، عقب عودتها من العراق، والمسلسل من بطولة، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وذلك بعد عودة دنيا عبد العزيز من العراق غدًا عقب الانتهاء من حضور فعاليات مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى والتي ضمت عدد كبير من نجوم الوطن العربي وشهدت أيامه فعاليات سينمائية هامة وتعود دنيا غدًا لاستئناف دورها في المداح والذي يحمل العديد من المفاجأت في شخصية منال يشارك في بطولة حماده هلال وخالد سرحان وهبة مجدي من إخراج أحمد سمير فرج.

حضور دنيا عبد العزيز مهرجان بغداد السينمائي

يشار إلى إنه حرصت دنيا عبد العزيز على حضور الدورة الأولى من مهرجان بغداد السينمائي بالعراق، وعبرت عن سعادتها بوجودها في العراق لحضور مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى، وقالت فى تصريحات صحفية: "دي أول مرة أزور العراق وتحديدًا بغداد، وانبسطت جدا بكل حاجة".

وتابعت: "العراق بلد جميلة وعريقة وأهلها ناس محترمين وطيبين وأهل كرم وبيحبوا الشعب المصري جدا، وده حسيت به من ترحيبهم بينا وحبهم للوفد المصري الحاضر فعاليات المهرجان".

وأضافت: "سعيدة جدًا بانطلاق مهرجان بغداد السينملائي بدورته الأولى، شيء مشرف وبتمنى له النجاح فى دوراته المقبلة، ومستوى الأفلام المشارك بالمهرجان ممتازة جدا سواء من مصر أو العراق أو سوريا ولبنان والمغرب والأردن، فكل الأفلام مستواها راعئ سواء الأفلام الروائية الطويلة أو الأفلام القصيرة".

واستكملت: "إقامة مهرجان سينما فى العراق تأخر بعض الوقت ولكن كل حاجة بوقتها فهي بلد تهتم بالثقافة والفنون وأكيد هايكون فى اهتمام بالسينما الفترة المقبلة، مشيرة إلى إنها أعجبت بكل شئ بالعراق سواء شعبها والأماكن الآثرية والطعام العراقي".

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنانة دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.