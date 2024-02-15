الليلة.. بيت السحيمي يحتفل بعيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم -

يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، حفلًا موسيقيًا للفنانة رانيا يحيى بمناسبة عيد الحب.



الاحتفال بعيد الحب

يتضمن الحفل مجموعة من الأغنيات والألحان الشرقية والعربية الأصيلة على آلة "الفلوت" الغربية والتى تمزجها رانيا بلون شرقى بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية.

نبذة عن رانيا يحيى



جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا يحيى حاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات، آخرها نيلها جائزة الدولة للتفوق فى الفنون 2023، كما مُنحت لقب الأم المثالية من دار الأوبرا المصرية لعام 2023.



وخلال مسيرتها توجت بالعديد من شهادات التقدير من أكاديمية الفنون، المجلس الأعلى للثقافة، الجامعة الأمريكية، جمعية كتاب ونقاد السينما، اتحاد كتاب مصر، المركز القومى للموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، ولها العديد من المؤلفات منها غذاء الروح، موسيقى أفلام يوسف شاهين، سحر الموسيقى فى أفلام صلاح أبو سيف، نغمات على شاطئ الواقعية، وغيرها من المؤلفات.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية



استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة