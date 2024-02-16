انت الأن تتابع خبر اتفرج .. زينة تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بالأحمر الناري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة زينة، اهتمام رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها.

ونشرت زينة مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام عبر خاصية الاستوري، حيث ظهرت مرتدية ليجن باللون الأسود مع توب أوف شولدر باللون الاحمر الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات وحذاء رياضي مسطح باللون الأبيض،

إطلالة زينة