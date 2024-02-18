نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد زكي فطين عبد الوهاب.. محطات من حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكي فطين عبد الوهاب الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 فبراير عام 1961 ورحل عن عالمنا في 20 يوم مارس 2022.

من هو زكي فطين عبد الوهاب؟

هو زكي فطين منير عبد الوهاب ممثل مصري ولد في 15 ديسمبر 1961 وتوفي في 20 مارس 2022، وابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983.

عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس، وعمل مديرًا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية». في عام 1981.

حياة فطين زكي عبد الوهاب

تزوج زكي فطين عبد الوهاب الفنانة سعاد حسني وذلك بعد أن انفصلت عن علي بدر خان، وذلك حين كان زكي طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنّهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج، وقد صرّح زكي في أكثر من مقابلة تلفازية وحوارية أن السبب كان معارضة والدته.

وفاة زكي فطين عبد الوهاب

توفي الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين هُما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو 2021 بورمٍ في المخ، وكان قد أُصيب في منتصف عام 2019 بسرطانٍ في الرئة.