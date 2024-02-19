نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير يتصدر التريند عقب حفل "ليالي سعودية مصرية" وظهوره بكسر في يده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح المطرب محمد منير حديث السوشيال ميديا ومحطّ اهتمام مستخدمي "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره في حفل "ليالي مصرية سعودية" علي خشبة دار الأوبرا المصرية وهو يعاني من كسر في يده على المسرح.

وأصر الكينج محمد منير، على حضوره حفل "ليالي مصرية سعودية" وهو يعاني من كسر في يده، وقدم مجموعة متنوعة من أغانيه المميزة خلال الحفل، من بينها "علموني عنيك" و"أنا بعشق البحر".

وقدم محمد منير رسالة إعتذرا لجمهورة ومحبية والحاضرين عن عدم استكماله، وذلك بسبب تعرضت لكسر بيده، ليقوم الحاضرون بالهتاف "الكبير كبير بنحبك يا منير".

وأحيت النجمة ليلى علوى الفنان محمد منير في أول حفلات "ليال مصرية سعودية" بدار الأوبرا المصرية، وكشفت عن إصابته الشديدة قائلة قائلة: "حظى حلو إنى بقدم صوت ممتع وأصيل بطعم النيل، قدر يعيشنا جيل ورا جيل لأنه فنان متطور، وعلى الرغم من إصابته الشديدة ولأنه وقع واتكسرت إيده ولسه جاى من المستشفى لكن هيمتعنا لأنه هو اللى خلانا نعلى صوتنا بالغُنا".

الحاضرين في حفل ليالي المصرية السعودية

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل ليالي سعودية مصرية أبرزهم رامي جمال، يسرا، مدحت العدل، الفنانة نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، الفنان آسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، الفنان صلاح عبد الله، جومانا مراد، الفنان هشام ماجد، الإعلامي أحمد موسى، مصطفى بكري، غادة عادل، انجي علي، منى الشاذلي، حميد الشاعري، أحمد زاهر، محمد عبد الرحمن "توتا"، ليلى علوي، نيللي كريم، رامي صبري، محمد أنور، وعدد كبير من نجوم الفن الآخرين.

تفاصيل حفل سعودية مصرية

أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكون الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.