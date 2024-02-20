تحدي الشايب".. عزيز مرقة يرضخ لجمهوره ويوزع تذاكر حفله في شوارع محافظات مصر  

القاهرة - محمد ابراهيم -



انطلق الفنان الأردني عزيز مرقة في جولة فنية جماهيرية حول مصر، يتنقل خلالها بين ثلاثة محافظات في 7 أيام متتالية، تمهيدا لحفله المنتظر في القاهرة.

ويخوض عزيز تجربة تسويقية غير مسبوقة لفنان عربي في مصر فبدلا من التسويق المعتاد للحفلات قرر السفر بنفسه حول محافظات مصر ومدنها والنزول إلى الشوارع لدعوة جماهيره بنفسه إلى حفلته المقررة مطلع مارس في ساقية الصاوي بجامعة النيل.



وبدأ عزيز مرقة رحلته المصرية من قلب الإسكندرية ويمر بعدها بالمنصورة ختاما لأقصى جنوب مصر وصولا لأسوان، ليلتقي جمهوره وجها لوجه ويفاجئهم بزيارات شخصية في شوارع مدن تلك المحافظات ويغني معهم مهديا إياهم تذاكر لحفلته المنتظرة في القاهرة أول مارس.

وينفذ عزيز عقوبة وقعها عليه متابعيه على تيك اوك وانستاجرام بعد مطالباته إياه بتوزيع تذاكر على من يطلب في تحدي مشابه لتحديات لعبة "شايب الكوتشينة"، ليقرروا أن يعاقبوه بأن يأتي إليهم بنفسه في المحافظات البعيدة عن القاهرة ويسلمهم التذاكر.

ويروي عزيز عطش جمهوره لغيابه عن الحفلات في مصر بعد قرابة ستة أشهر عن آخر حفلاته في القاهرة، كما تأتي جولته المصرية بعد نجاح حفلته في لبنان منذ أيام، عقب ختامه العام الماضي بجولة حفلات أوروبية، بين امستردام وبرلين وباريس.