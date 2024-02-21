انت الأن تتابع خبر فنانة مصرية تحارب نانسي عجرم بسبب أجرها الخيالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صفحة "شربليتا" المختصة بأخبار المشاهير عبر انستغرام ان فنانة مصرية شهيرة تدفعها الغيرة من نجومية الفنانة نانسي عجرم تعمد إلى طلب موعد من المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بغية إقناعه بالتراجع عن قرار إعلان دخول عجرم التمثيل وخوضها تجربها السينمائية الأولى من خلال فيلم مع الممثل المصري كريم عبد العزيز وإيقاف دعمه لها، بحسب الصفحة.



وتابعت الصفحة: "هذه الفنانة الشهيرة عرضت نفسها كبديلة عن الفنانة نانسي عجرم وطلبت فرصة لإثبات بأنها أقوى حضورا من نانسي بل ولديها جماهيرية أكبر. ولكن المستشار تركي آل شيخ رفض الفكرة وطلب منها إنهاء الاجتماع على الفور"، بحسب ما أوردت الصفحة.



وبحسب الصفحة، ستكون نانسي عجرم أعلى فنانة وممثلة أجرا في تاريخ السينما العربية حيث سيدفع لها نحو 3 ملايين دولار مقابل دورها في الفيلم . -