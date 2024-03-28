تعرف على أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ” فراولة ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 صباحاً - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل " فراولة " بطولة النجمة نيللي كريم بمشهد فلاش باك من طفولتها وهي تشاهد والدتها تقرأ الفنجان وتقول للناس معلومات صحيحة حيث ورثت " فراولة " سر الروحانيات من والدتها.

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل " فراولة " باندهاش نيللي كريم بوجود الشرطة للقبض على مدير الشركة التي تعمل بها بعد دعوتها عليه مباشرة، ثم وجدت نفسها تتراكم الديون عليها ولم تجد أموال لدفع إيجار الشقة نهاية الشهر ومهددة بالطرد، وذهبت لوالدها " حجاج عبدالعظيم " داخل السجن ولكنه رفض مساعدتها عندما عرضت عليه بيع منزلهم القديم.

قرار نيللي كريم بالعمل مع الصيني

وذهبت نيللي كريم لصديقتها " دينا " علا رشدى وحكت لها ما فعله والدها معها واقترح عليها " دينا " بأن تتصل هاتفيا بالرجل الصيني الذي باعت له العقار وعرض عليها أن تعمل معه، وبالفعل قامت " فراولة " بالاتصال ورد مديره المالي أحمد فهيم وابلغها بالحضور على الفور.

مفاجأة نيللي كريم بالراتب الجديد

وذهبت " فراولة " لمقابلة الصيني وابلغها بتفاصيل العمل وهو الطاقة الحيوية الذي يعمل على تخفيف آلام الناس خلال شراءه احجار كريمة والقطع الكريستال وسيكون راتب " فراولة " 75 الف جنيه، وهذا الرقم جعلها لا تصدق ووافقت على العمل سريعا.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” ينتمى إلى نوعية الدراما الكوميدية التى تناقش قضايا اجتماعية بطريقة لايت كوميدي، بطولة كل من: نيللي كريم،شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، ومن إخراج محمد على.