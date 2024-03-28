بعد أزمته الأخيرة.. بيومي فؤاد ضيف برنامج "حبر سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان بيومي فؤاد ضيفًا على برنامج “حبر سري”مع الإعلامية أسما إبراهيم، على شاشة قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة.

كواليس أزمة بيومى فؤاد الأخيرة

ويكشف بيومي فؤاد لأول مرة في الحلقة الأولى كواليس أزمته الأخيرة، ويرد على جميع الأسئلة التي دارت في ذهن الجمهور الآونة الأخيرة.

بيومي فؤاد يكشف محادثات بينه وبين محمد سلام ومحمد أنور

كما سرد بيومي فؤاد تفاصيل محادثات بينه وبين الفنان محمد سلام ومحمد أنور على غرار الأزمة الأخيرة، بالإضافة إلى تعليقه على سبب تصدره بوستر فيلم “الإسكندراني” في عدد من البلدان العربية.

موعد برنامج حبر سري

يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة 6:10 عقب آذان المغرب مباشرة، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ويخرجه ميلاد أبي رعد، على شاشة القاهرة والناس.



آخر أعمال بيومي فؤاد

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، والذي يعرض في سباق مسلسلات رمضان 2024، والعمل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد الشهيرة بمربوحة، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، وآخرون من النجوم.