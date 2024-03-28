الموت يقف عائق أمام رحلة بحث آسر ياسين عن ابنه.. ملخص أحداث الحلقة 3 من دون سابق إنذار

القاهرة - محمد ابراهيم -

عُرضت منذ قليل أحداث الحلقة الثالثة والتي شهدت تطور كبير بالأحداث من حيث رحلة بحث آسر ياسين عن ابنه.



وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من الاسماعلية عام 2016 في مشهد زيارة آسر ياسين (مروان) لعمه في الإسماعيلية مع زوجته عائشة بن أحمد (ليلى) وهى حامل في شهورها الأخيرة ويأتي لها ألم الولادة ويتم نقلها إلى المستشفى.



تعود الأحداث إلى عام 2024 مع عائشة بن أحمد (ليلى) التي تذهب إلى آسر ياسين (مروان) وتخبره أن الطفل عمر ليس ابنها هى الأخرى لتنهى شكوكه.



تيبدأ آسر ياسين (مروان ) في رحلة البحث عن ابنه الحقيقي، فيذهب إلى المستشفى في الإسماعيلية ويتحدث مع المديرة حول تلك الأمر فتقرر مساعدته ويتبين أن في يوم 7 ديسمبر عام 2016 تم ولادة بتنين وولدين فيأخذ عنوان الولد الأخر ويذهب له لكن يجد أن الأسرة انتقلت إلى مكان أخر.



ينجح في الوصول إلى مكان الأسرة الجديد بمساعدة ابن عمه المحامي وبالفعل يذهب لهم ويلتقى مع والده الطفل التي تصدمه بأن الطفل توفى فينصدم.

فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

مواعيد مسلسل دون سابق إنذار



المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي على شبكة قنوات DMC وArt حكايات

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM

ART Hekayat: 6:30 PM