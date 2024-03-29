شريف حلمي يوبخ الهارب هشام عبدالله: إمعة وملوش علاقة بالسياسة (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي عن عدم مشاركته في أعمال مع أحمد السقا: العيب فيه

وبخ الفنان شريف حلمي، الكومبارس هشام عبد الله في تركيا، قائلا: هشام إمعة وملوش علاقة بالسياسة ولا يعرف من رئيس الوزراء، وأنا حذرته كتير من مراته لأنه إنسانة غير طبيعة".

فيديو.. شريف حلمي يوبخ الهارب هشام عبد الله: إمعة وملوش علاقة بالسياسة

وواصل الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هجوما الحاد على جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أنهم أضروا ثورة 25 يناير والبلد وربنا ألهمنا بـ 30 يونيو وكرمنا بها وصححت مسار البلد، لافتا إلى أن الإخوان غير مؤهلين لقيادة البلد ودمروا البلد بطمعهم.

وداعب الفنان شريف حلمي، عائلة السبكي للإنتاج الفني، قائلا: إنهم قدموا أعمال فنية عظيمة من بيهم أفلام كبارية وساعة ونص، وهناك أفلام خاصة بالمناسبات والأعياد أطلق عليها أفلام تجارية.