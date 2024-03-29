وفاء مكي تنهار على الهواء بسبب ميار الببلاوي.. اعرف التفاصيل (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - وفاء مكي تنهار على الهواء بسبب ميار الببلاوي: دمرت حياتي ومستقبلي

دخلت الفنانة وفاء مكي، في نوبة بكاء على الهواء بسبب هجوم الفنانة ميار الببلاوي عليها وتعمد تشويه صورتها، بالإضافة إلى تراجعها عن تصريحاتها بشأن تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.

فيديو.. وفاء مكي تنهار على الهواء بسبب ميار الببلاوي: دمرت حياتي ومستقبلي

وقالت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، دمرت حياتي ومستقبلي وهي اللي جريت على هند عاكف واتصلت بها الساعة 3 دوت الخليج وقالت لها ضميري تاعبني وأنا بعمل عملية ومبنامش الليل".

أضافت الفنانة وفاء مكي،:"مش هسيب حقي والقضاء سيفصل بيننا وسأطالب بعرض ميار على الطب الشرعي لإثبات صحة الجواب الذي أرسلته لي وأنا في السجن، وأنا مضربتهاش عشان تقول الحقيقية".

وأوضحت أنها تمتلك تنازلا عن القضية من الخادمتين، بالإضافة إلى جواب يعود لـ 23 سنة بخط يد الفنانة ميار الببلاوي أرسلته لها أثناء مدة حبسها جاء نصه نصبه "دليل براءتك معايا".