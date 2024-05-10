تفاصيل جلسة جوميز مع اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب أكاديمية بركان، استعدادًا للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وشرح المدير الفني للاعبين برنامج تدريب اليوم، استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل المغرب، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.