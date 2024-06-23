نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: انسحاب الزمالك قرار غير مفهوم.. وعدم انتظام جدول الدوري يتم على كل الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث سيد عبد الحفيظ نجم الكرة المصرية، ومدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، عن قرار انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة أمام المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب عدم انتظام جدول البطولة.



وقال تصريحات سيد عبد الحفيظ عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "انسحاب الزمالك فى الوقت الحالي قرار غير مفهوم".



وتابع: "كرة زيزو إذا تم احتسابها هدف للزمالك هل كان سيكون هناك قرار بالانسحاب ؟ ".

وواصل: "طلبات الزمالك فى البيان مش مفهومة، بيطلب حاجات هو نفسه عملها".

وأكمل: "أحمد مجاهد وهو رئيسا لاتحاد الكرة نصح الزمالك فى دوري 2021 بخوض كل مبارياته لإرهاق الأهلي".

وشدد: "عدم انتظام جدول الدوري ولعب المؤجلات يتم علي كل الأندية وليس الزمالك فقط".

وأوضح: "هناك مفارقة تاريخية لم تحدث فى التاريخ وأن رئيس الزمالك كان رئيس لاتحاد الكرة".

واستكمل: "الزمالك لم يتوج عمره بلقب الدوري 3 مرات فى أربع مواسم إلا فى بداية الألفية فى وجود حسن حمدي وهو رئيس للوكالة الإعلانية".



وأضاف: "الأهلي مش هيدي الزمالك الدوري هدية، الأهلي فريق قوي طوال السنوات".



واختتم سيد عبدالحفيظ حديثه قائلًا: "معدل تتويج الزمالك محليًا لم يختلف منذ عام 1948 لم يزداد سوي فى بداية الألفية فقط".