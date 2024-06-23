نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عفيفي: لا أتحدث عن المؤامرات لكنني أسرد وقائع تاريخية.. والأهلي استفاد من تضارب المصالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي والمحلل الرياضي أحمد عفيفي، عن نظام بطولة الدوري المصري الممتاز، موقف نادي الزمالك من الانسحاب من خوض لقاء القمة أمام النادي الأهلي بسبب عدم انتظام جدول البطولة.



وقال أحمد عفيفي عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "مقدرش أغلط الزمالك فى قراره بعدم لعب مباراة القمة ".



وتابع: "الدوري المصري يقام بلا أي نظام أو عدالة".

وأضاف: "فى موسم 2018/2019 بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية تم وضع المباريات المؤجلة السهلة أولًا للأهلي ثم الأصعب".



وشدد: "الأهلي استفاد من تضارب المصالح بسبب جمع حسن حمدي بين رئاسة النادي وإحدي الوكالات الإعلانية".

واستطرد: "الأهلي لا يلام فى حصوله علي اللاعبين المميزين لإضعاف المنافسين لأنه تم منحه القدرات المالية".

واختتم أحمد عفيفي حديثه قائلًا: "لا أتحدث عن المؤامرات لكنني أسرد وقائع تاريخية ".