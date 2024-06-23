نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مثيرة بشأن تعاقد الأهلي مع زين الدين بلعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك منافسة قوية بين الأهلي وسانت ترود البلجيكي، للتعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، والفرص متساوية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي كان أنهى كل الاتفاقات مع زين الدين بلعيد، وكان هناك انتظار لموقف لجنة التخطيط ومحمود الخطيب، ثم تدخل النادي البلجيكي ومدرب المنتخب الجزائري، وجهه للاحتراف الأوروبي".

وأضاف أمير هشام: "النادي الأهلي لا يزال يتواصل مع اللاعب ووالده والنادي البلجيكي يتفاوض أيضًا، والاختلاف في النسبة بين سانت ترود واتحاد العاصمة حتى الآن، ولكن الأهلي لا يزال في الصورة ويكثف مفاوضاته بقوة، ويحاول إقناع والد اللاعب بالموافقة خاصةً أنه يشارك في أكثر من بطولة قارية".