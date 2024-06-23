نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس جلسة رابطة الأندية مع نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس جلسة رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب مع نادي الزمالك، بوجود سين لبيب وحسام المندوه وهشام نصر بشأن مباراة القمة.

وأكد أمير هشام، أن نادي الزمالك تمسك بعدم خوض أي مباراة قبل خوض المنافسين مباريات الدور الأول، وليس مباراة الأهلي فقط.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "في بداية الحديث، أحمد دياب قدم اعتذار إلى نادي الزمالك على تصريحات ثروت سويلم عضو الرابطة".

وأضاف أمير هشام: "أحمد دياب أكد لإدارة الزمالك ضرورة خوض مباراة الأهلي في موعدها وحل مشكلة الجدول بعد ذلك بسبب ضيق الوقت، ورد الزمالك كان هناك تمسك وأكدوا أنهم لا يزالوا في المنافسة".

واستطرد: "كان هناك في البداية جزء من المرونة من جانب الإدارة البيضاء في التراجع، ولكن المجلس وجد نفسه في موقف صعب أمام جماهيره، بعدما تسرع في اتخاذ قراره".

وقال: "رئيس رابطة الأندية أكد لإدارة نادي الزمالك، أنه حال اعتراضه كان يجب عليهم الاعتراض عند وضع جدول المؤجلات، خاصةً أنه خاض 5 مباريات في الدور الثاني".

واختتم: "الزمالك أكد أنه لن يخوض مباريات الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو والإسماعيلي في الدور الثاني، وأكدوا أنهم ليسوا أقل من بيراميدز حتى يخوضوا مباراة أمام الأهلي والمنافسين لم يخوضوا مباريات أمام بعضهما".