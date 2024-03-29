نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرس بروزنان يدعم آرون تايلور لتجسيد جيمس بوند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اثنى النجم بيرس بروزنان المجسد سابقا لشخصية جيمس بوند على ترشيح الفنان الشاب آرون تايلور لتجسيد الشخصية في المستقبل.

ووفق ديد لاين، خرج بروزنان بتصريحات ايجابية، قال خلالها ان اختيار تايلور موفق، وإنه يتوقع له النجاح في تجسيد بوند مستقبلا.

يأتي ذلك بعد نفى المنتجين المسئولين عن أفلام جيمس بوند كل ما تردد بشأن اختيار الممثل الشاب آرون تايلور، لتجسيد شخصية بوند في قادم الافلام.

ووفق ديلي ميل، انتشرت شائعات نقلا عن مصادر ان الاختيار وقع بالفعل على تايلور لتجسيد بوند خلفا لدانيال كريج.

وكان قد رشح النجم الكبير بيرس بروزنان النجم كيليان مورفي لتجسيد شخصية جيمس بوند في اعمال مستقبلية من سلسلة افلام العميل السري الشهير.

ووفق ديد لاين، تحدث بروزنان في تصريحات جديدة عن رأيه في تجسيد مورفي للشخصية الاستثنائية، حيث قال أنه يرى أن مورفي سيؤدي الدور بشكل مثالي من وجهة نظره.

عودة Peaky Blinders

وكان قد عزز النجم كيليان مورفي من احتمالات العمل على نسخة سينمائية قادمة من مسلسله الناجح Peaky Blinders بعد أن كشفت مصادر عن عودة جلسات العمل بين مورفي، وكتاب العمل التليفزيوني.

ووفق ديلي ميل، عقد مورفي جلسات عمل مؤخرا مع ستيفن نايت مؤلف المسلسل، لمناقشة العمل على نسخة سينمائية من المسلسل الناجح.

مدينة ترفيهية

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.

والمدينة الترفيهية الجديدة، ستكون عبارة عن نسخة واقعية من ديكورات المدينة التي شهدت احداث مسلسل الجريمة والتشويق الشهير، وهي مدينة بريمنجهام.

هذه المدينة هي واحدة من أشهر المدن حاليا في بريطانيا بفضل أحداث المسلسل الشهير، الذي دارت أحداثه في اعقاب فترة الحرب العالمية الأولى.