نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان لـ "الأكيل": أنا اكتشاف عادل إمام والسينما هي الحلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان خالد سرحان ضيفًا على برنامج "الأكيل" الذي يقدمه الإعلامي مراد مكرم على قناة "سفرة".

و أكد "سرحان" أنه اكتشاف الزعيم عادل إمام، وأن المسرح شيء عظيم ولكنه الآن أصبح ضعيفًا "إلا من رحم ربي"، ولكن السينما هي الحلم والأرشيف بالنسبة إليه، موضحًا أن المسلسلات لها ميزة وعيب فالميزة أن المسلسل وهو يُعرض يكون الممثل بالنسبة للجمهور هو النجم المحبوب، أما العيب أن النجم يكون محبوبًا لكن بشكل مؤقت خلال مدة عرض المسلسل على عكس السينما التي تعيش.

تابع أن أول فيلم شاهده بالسينما كان "مرزوقة" من بطولة الفنان فريد شوقي وبوسي وفاروق الفيشاوي، مشيرًا إلى أنه يعشق الأفلام من صغره بل يعتبر نفسه "موسوعة أفلام عربي"، كشف خالد سرحان أن أخر أعماله السينمائية هو فيلم "حريم كريم" الجزء الثاني وهو فيلم يعتبره أقوى من الجزء الأول، وهناك فيلم آخر شارك فيه ومن المحتمل أن يُعرض في عيد الفطر وهو "آل شنب" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وهو فيلم كوميدي.

شهدت الحلقة مشاركة الفنان خالد سرحان في تجربة العديد من الأطعمة والمشويات مع "الأكيل" وإبداء الرأي فيها.