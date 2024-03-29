نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد: المهندسين شايفين نفسهم فوق الناس وهما ناس عادية وفيهم أغبياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان هشام ماجد على مقارنة بين مهنة الهندسة والتمثيل قائلًا: "من صغري نفسي ابقى مشهور كنت بتفرج على اللاعيبة والممثلين واقول نفسي ابقى مؤثر أو ي، واكتشفت موضوع التمثيل متأخر ودخلت هندسة، ومكنتش محتاج التمثيل ماديًا، المهندس بيبقى شايف نفسه فوق الناس، رغم ان هما ناس عادية جدًا، وفيه مهندسين تعبانين وأغبياء.

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مصطفى غريب شاطر وبيستغل الفرص الحلوة، وكان دوره صغير وعمل لنفسه مساحة كبيرة، وعدد مشاهده كانت اقل من كده، وابتدى يطلع لزمات وسكة للدور، والاستاذ خالد وشيرين سابوه يعمل كده".

هشام ماجد

عرض برنامج" أسرار "



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

أحداث مسلسل" أشغال شقة "

وتدور أحداث المسلسل حول المفارقات الكوميدية التي تنشأ بين زوجين ينجبان توأم حديثا، ونظرا لطبيعة عملهما يضطران الاستعانة بـ "شغالة" تساعدهم على العناية بتوأمهما، وتنظيف البيت، وهو ما يجعلهم عرضة لنماذج مختلفة من الشغالات.

أبطال مسلسل أشغال" شقة"

المسلسل تأليف شيرين دياب وخالد دياب، الذي يخوض من خلاله تجربة الإخراج التليفزيوني لأول مرة، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم انتصار، وإنعام سالوسة، إنجي وجدان، رحمة أحمد، مي كساب، وإيمان السيد.