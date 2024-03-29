نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية سماحة: لبسي مش جرئ.. وحماتي ست عظيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة آية سماحة عن رآيها في الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب ملابسها، بجانب الحديث عن تفاصيل علاقتها بحماتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، خلال لقائها مع الإعلامية سارة الدنداروي.

وقالت آية سماحة خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامية سارة الدندراوي، في برنامج “تفاعلكم”: “مبحسش أني بلبس بطريقة جريئة، وأنا بحب اللبس جدًا وحماتي من كتر ما كنت بحبها كنت بلبس الألوان اللي هي بتحبها، واللبس طريقة تعبير عن الحب”.

وعن علاقتها بحماتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، فردت آية سماحة قائلة: "مهما قولت مش هيجي حاجة في قد إيه هي كانت ست عظيمة.. أنا كنت شبهها في حاجات كتير وده من حسن حظي، واتعلمت منها وفي بيتها كل حاجة حلوة، وكانت صاحبتي وطباعنا كانت واحدة، وكنت بحس أني في بيتي ومع أمي، ويا رب نتقابل في الجنة".

أبطال مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

يذكر أن آخر أعمال آية سماحة مسلسل خالد نور ووالده نور خالد، والتي تشارك به خلال الماراثون الرمضاني 2024 بجانب كلًا من كريم محمود عبدالعزيز، وشيكو، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أمين.

أحداث مسلسل" خالد نور وولده نور خالد"

تدور قصة مسلسل خالد نور وولده نور خالد، في إطار كوميدي، حيث يحكي قصة مثيرة عن لقاء غير متوقع بين أب وابنه في نفس العمر، وذلك نتيجة لحادث انفجار نووي غامض يخلق فجوة زمنية.