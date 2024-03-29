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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل جديدة في الحلقة 4 من مسلسل نور وولده نور خالد.. كل ما تود معرفته عن أحداث الحلقة وموعد عرضها والقنوات الناقلة

تعد مسلسلات رمضان المصرية من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية التي ينتظرها الملايين عامًا بعد عام، ومن بين هذه المسلسلات المنتظرة يبرز مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” الذي أثار فضول الجماهير بسبب قصته المثيرة وأداء فريق العمل المتميز، ينشغل الكثير من المشاهدين بالبحث عن تفاصيل الحلقة الرابعة، بما في ذلك مواعيد العرض والقنوات الناقلة، لذا نقدم لكم في هذا المقال كل ما تحتاجون إلى معرفته للاستمتاع بالمشاهدة بكل يسر وسهولة.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة



يعرض مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” الحلقة الرابعة على MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وتعاد الحلقة في الساعة 3 عصرا لمن فاتتهم الفرصة لمشاهدتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين الانتظار لمشاهدة الحلقة على قناة مصر 2 في الساعة 6 مساء، مع إعادة العرض في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل لمن فاتتهم الفرصة في العرض الأول.



نبذة عن قصة المسلسل



تعتبر قصة مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” فريدة من نوعها، حيث يتميز بمزيج من التشويق والإثارة والعناصر العلمية.

تدور الأحداث حول حدث غريب يجمع بين الأب وابنه في نفس العمر، نتيجة لحادث نووي مأساوي.

يجد الثنائي نفسهما في مواجهة ظاهرة فجائية تجمعهما في نفس الزمان والمكان، وهو ما يدفعهما للتعاون معًا لمواجهة هذه الظاهرة الغامضة وإصلاح الفجوة الزمنية.



القنوات الناقلة



بالإضافة إلى MBC مصر، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” الحلقة 4 على قناة إم بي سي مصر الرئيسية.

بالإضافة إلى قناة إم بي سي مصر الرقمية للذين يفضلون مشاهدة المسلسل عبر الإنترنت.



أبطال العمل



يضم مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” فريق عمل مميز من النجوم، حيث يقدمون أداء استثنائيا يثير الإعجاب لدى الجمهور.

يتألف فريق العمل من كل من شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلى، وغيرهم الكثير والمسلسل من إخراج محمد أمين.