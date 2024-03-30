نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقبال كبير على فعاليات رمضان الثقافية والفنية بجنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن البرنامج المعد لاحتفالات شهر رمضان المبارك برعاية وزارة الثقافة

عرض فني لفرقة التلقائيين

ووسط إقبال وتفاعل كبير شهدت ساحة العلم بطور سيناء، عرضا فنيا لفرقة التلقائيين بقيادة الفنانة سحر عيد التي قدمت مجموعة من أغاني التراث السيناوي، تلاه عرض فنى لفرقة الأطفال بقيادة علي عبد الفتاح، أعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة إبراهيم.

أوبريت الليلة المحمدية

واستمر عرض أوبريت "الليلة المحمدية" للمخرج جمال مهران، وتضمن مجموعة من الأناشيد في مدح الرسول الكريم، منها "أحمد نبينا، المصطفى العدنان، سيد الكونين"، بجانب استمرار ورشة أشغال المرأة الخرز تدريب هدير حسن مدرسة الصناعية بطور سيناء.

أمسية شعرية

وشهد قصر ثقافة الطور أمسية شعرية لأدباء نادي الأدب المركزي بالطور بحضور أدباء وشعراء نادي الأدب، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، نفذ بيت ثقافة أبو زنيمة ثاني أيام ورشة الفنون التشكيلة بمدرسة أبو زنيمة الإعدادية تدريب منى المحص، كما شهد بيت ثقافة رأس سدر عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية أطفال بقيادة سالي محمود ورودينا السويسي.

