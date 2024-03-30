نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رؤيتها لـ يحيي.. نورهان تتعرض لورطة في الحلقة 19 من "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “الحشاشين” علم حسن الصباح أن يحيى نجل مؤذن أصفهان كشف حلم الجنة، ويمنعه من الطعام والشراب ليصفى ذهنه ويدخل مرحلة الإيمان.

وتعرف إلينار أن نورهان رأت يحيى، وذلك بعدما رأته داخل حلم الجنة للمرة الأولى، وتلجأ إلى حيلة خطيرة للتأكد من وجوده عندما تطلب من صديقتها تعطيل الحراس حتى تخرج خارج مكان إقامة الجواري إلى ساحة تدريب الفدائيين، وبالفعل تجد يحيى وصديقيه طيفور وسليمان ضمن الفدائيين، وهذا الأمر يجعل نورهان في ورطة.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.