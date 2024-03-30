نيللي كريم تقع في ورطة بعد نصب صاحب الشركة الصينية عليها.. أحداث الحلقة 4 من "فراولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "فراولة " بطولة النجمة نيللي كريم لاستكمال العمل مع الرجل الصيني في مجال بيع أحجار الطاقة الحيوية حيث قامت بترقية " فراولة " إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في الحلقة الماضية.

صدقي صخر يصلح علاقته مع نيللي كريم

وحدثت مشادة كلامية بين " فراولة " والطبيب النفسي الذي يجسده الفنان صدقي صخر ولكنه خلال الأحداث قام بالاعتذار لها ولكنه غير راضي على عمل الشركة ويتعجب من تصديق الناس لهذه الخرافات ورفضه العلاج والاستعانة بالاحجار الكريمة الوهم المباع لهم بإسم علم الطاقة.

خلاف صدقي صخر مع طليقته



كما تشاجر صدقي صخر مع طليقته التي تعيش حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي من أجب الشهرة الانتشار وهو ضد ذلك، حيث استخدمت ابنتها أثناء التمرين في النادي وقامت بتصويرها .

ظهور كابتن رضا عبدالعال

كما ظهر الكابتن رضا عبدالعال في مشهد كوميدي مع صدقي صخر بملعب النادي ويوضح له أن خسارة الفريق ترجع الحسد وليس لمرض نفسي.

والد صدقي صخر يقتنع بعلم الطاقة بعد لقائه بفراولة

وعندما ذهب صدقي صخر لعيادته وجد مندوبة الأدوية تبيع له أحجار الطاقة بديلا للأدوية وهذا جعله يشعر بالغضب كثيرا، واستعان بوالده ليحل هذا الأمر، وبالفعل ذهب والده إلى الشركة والتقى ب " فراولة " وطلب منها الأوراق الرسمية المصرحة بتأسيس الشركة حيث اقنعته بالطاقة وأعطت له هدية خاتم من الأحجار الكريمة.

خروج والد فراولة من السجن

كما خرج والد " فراولة " حجاج عبد العظيم من السجن وذهب لمنزلها حيث تعيش مع زوجة ابيها لبنى ونس، ولكن ترفض أن تساعده وأخرجته من منزلها.

النصب على نيللي كريم

وفي نهاية الحلقة، أخبر أحمد فهيم زميل " فراولة " نيللي كريم في الشركة بهروب صاحب الشركة الصينية وشحنه كل البضاعة بعد أن نصب عليهم وأصبحت " فراولة " هي المسئولة أمام القانون وتورطها في الشركة.



نجوم مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” ينتمى إلى نوعية الدراما الكوميدية التى تناقش قضايا اجتماعية بطريقة لايت كوميدي، بطولة كل من: نيللي كريم،شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، ومن إخراج محمد على.