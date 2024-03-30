أطفال الأسمرات في ضيافة قصر السينما ضمن فعاليات ليالي رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم -

استقبل قصر السينما بجاردن سيتي، مساء أمس الجمعة، عددا من أطفال الأسمرات، في احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي يشهدها القصر، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ورش حكي وفنية

بدأت فعاليات الزيارة بورشة حكي عن "مظاهر الشهر الكريم"، وأخرى بعنوان "مدفع رمضان"، كما أقيمت ورش رسم حر للأطفال لاكتشاف مواهبهم ودعمها، وورشة رسم على الوجه، بجانب تنفيذ مسابقة ثقافية عن رمضان، بالإضافة إلى مشاهدة الأطفال لفيلم يهدف إلى التسامح وسبل التواصل والتعامل دون أذى للآخرين.

واختتمت فعاليات اليوم بحوار مع الأطفال، أدارته د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وتحدثت معهم عن ثقافة الاعتذار والتحلي بالقيم الإيجابية، وضرورة تواصل الأطفال مع الكبار بداخل الأسرة والأصدقاء، والتحلي بالسلوكيات الإيجابية كنمط للحياة اليومية، وتم توزيع مجلة قطر الندى على الأطفال.

وينفذ البرنامج بالتعاون مع قصر السينما بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

برنامج قصر السينما بشهر رمضان

هذا ويتضمن برنامج القصر يوميا مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية المجانية للرواد انطلقت مع بداية الشهر الكريم تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من بينها باقة متميزة لأحدث الأفلام السينمائية المصرية، إلى جانب عدد من العروض المسرحية والفقرات الفنية التي تتنوع ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني بمشاركة فرق هيئة قصور الثقافة، وتعرض الأفلام يوميا في التاسعة مساءً، بينما تبدأ الفعاليات في العاشرة مساء في الأيام التي تشهد عروضا فنية ومسرحية.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

