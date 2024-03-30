نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تجاربه التمثيلية.. عصام صاصا يروج لفيلم "أسود ملون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا لأولى تجاربه في فيلم بعنوان "أسود ملون"، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.





وشارك عصام صاصا البوستر الدعائي لشخصيته في الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "انتظروني في اول تجربة تمثيلية ليا في عيد الفطر باذن الله فيلم ( اسود ملون) ان شاءالله يعجبكم".





أبطال فيلم أسود ملون

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

قصة فيلم أسود ملون

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول منظمة حفلات زفاف والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، والمقرر عرض الفيلم في جميع دور العرض يوم 14 فبراير2024.





أحدث أغاني عصام صاصا

قام المطرب عصام صاصا مؤخرًا بطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “اتنين بمقام ملايين” وهي الأغنية الدعائية من مسلسل مسار إجباري الذي طرح في موسم رمضان.

آخر أعمال عصام صاصا

ويذكر أن آخر أعمال عصام صاصا هي أغنية “جبت السحابة وهتتشد” والتي طرحها قبل أيام عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهاتالشهير يوتيوب.





كلمات اغنية “جبت السحابة وهتتشد”





لو ماعملش انا مليون مشكلة

يومي مابيعديش

رب الكون ميزني بصحة

وممكن اعارك جيش

انا بخبط خبطات مؤلمة

بتموت مش خرابيش

انا بتعارك منذ ولادتي

سلاحي ما بيسيبنيش

جبت السحابه وهتتشد

ومعايا جنبي الكلب الروت

مطروش أوي بيحب العض

ممكن يا ابني يعارك شارع

صايع مش بهدا ولا بكن

وسلاحي على وشكم يتسن

انتم ممكن بركبكم عن

انا واقف من فيكم مصارع