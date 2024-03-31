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"وسط البلد" يتألق باحتفالية رمضانية فى مدينتي (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا فريق "وسط البلد" احتفالية غنائية ضخمة ضمن فعاليات السهرات الرمضانية بأحد المولات فى مدينتى.

 

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واشعل فريق وسط البلد الحفل بعدد كبير من أغانيهم المميزة التي تألقوا بها طوال مشوارهم الفنى منها، انتيكة، روبابيكيا، آه يا لالاللي، شمس النهار، أنا كويس» وغيرها ممن قدموها تلبية لرغبات المعجبين.

 

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وفى ختام الحفل حرص فريق وسط البلد علي توجيه كلمة شكر لمنظم الحفل مهند صلاح جودة وكل من ساهم فى انجاحه من صناع آجواء اللايف المميزة.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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