نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغرب معجب قابلته كتب لي رسالة بدمائه.. أبرز تصريحات يسرا مع عمرو أديب في "بودكاست بيج تايم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة يسرا من خلال خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وتحدثت يسرا عن قصة الـ 10 جنيهات التي مضت عليها كعقد، كما كشفت عما حدث معها في "صباح الخير يا حلوين" من فيلم الإرهاب والكباب.

وكشفت يسرا عن أغرب معجب قابلته، وقالت: “ كتب لي رسائل بدمائه وقابلته بمستشفى الأمراض النفسية وقدم شبكة للزواج مني وهذا الأمر أرعبني كثيرا”.

أحداث فيلم ليلة العيد

تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة على النيل، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.

تفاصيل شخصية يسرا في فيلم ليلة العيد



تجسد الفنانة يسرا في أحداث فيلم ليلة العيد شخصية عزيزة، مراكبية، متزوجة من سيد رجب، القعيد الذي يهاجم زوجته ويعترضها دائمًا بالضرب، لدرجة أن نجله يقف أمامه في أحد المشاهد ويعنفه ويهدده بعدم ضرب زوجته مرة أخرى، وتحاول عزيزة أن تستمع لكل مشاكل الفتيات في الجزيرة وتدفعهن للهروب منها في النهاية تاركات أزواجهن وأهاليهن بسبب الضغوط التي تعرضن لها.



أبطال فيلم ليلة العيد



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبداالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.