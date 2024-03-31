نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض فني واحتفاء بالمبدعين ضمن ليالي رمضان بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فرع ثقافة المنيا تقديم الفعاليات الثقافية والأدبية ضمن ليالي رمضان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمدينة سمالوط احتفالا بالشهر الفضيل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

معرض فني

بدأت الفعاليات بمعرض فني افتتحه ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ترافقه رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، بحضور نخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين.

اشتمل المعرض على مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية والبورتريهات والمشغولات المصنوعة من البوليستر والخزف والصلصال، وذلك نتاج ورش الطفل ببيت ثقافة سمالوط.

صالون ثقافي للاحتفاء بالأداء الراحلين

ونظم الفرع لقاء ضمن الصالون الثقافي للاحتفاء بالأديبيبن الراحلين محمد عبد المنعم زهران ومصطفى جلال، وذلك بمجلس مدينة سمالوط، قدم خلاله الأديب محمد رشدي نبذة مختصرة عن سيرتهما الذاتية وأبرز أعمالهما، وكيف ساهما في إثراء العمل الثقافي.

وفي كلمته أكد "مكاوي" أهمية الاحتفاء بالمبدعين والتعريف بمنجزهم الأدبي الذي سيظل خالدا في الأذهان حتى بعد رحيلهم.

واختتم حديثه موجها رسالة للموهوبين من الشباب للسير على نهج الأدباء الراحلين وتحقيق أقصى استفادة مما تركوه من إرث ثقافي كبير.

واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة مع الحضور، وسرد خلاله الشاعر جمال أبو سمرة بعض المواقف الحياتية للأديبين، مقدما باقة من قصائدهما الشعرية.

أمسية ذات إطلالة رمضانية

أعقب ذلك أمسية ذات إطلالة رمضانية أدارها الشاعر أسامة أبو النجا وشارك فيها نخبة من الشعراء منهم د. شعبان عبد الحكيم، ناصر عاشور رئيس نادي الأدب المركزي، علاء الدين أبو العزائم، محمد عزام وعماد الشافعي، إلى جانب الاستماع لبعض المواهب الشابة.

تكريم اسم الأدباء

واختتم بالامس بتكريم اسم الأديبين الراحلين بمنحهما درع الإقليم وشهادة تقدير، وكذلك تكريم الفنانين التشكيليين والموهوبين المشاركين في ليالي رمضان الثقافية والفنية تقديرا لما قدموه من فن هادف وراق.

